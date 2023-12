Mulher que marcava encontros pelo Instagram para furtar parceiros é presa no RJ

Que horroooor, meu Deus! O solteiro realmente não tem um dia de paz, né? Imagina você acha alguém legal nesse mundo dos apps de relacionamento, decidi marcar um date com essa pessoa e quando chega o grande, ela vai lá e te furtar? Tipo assim, faz aquela limpa nos seus cartões e no app do seu banco.

Pois bem, a Polícia Civil do RJ prendeu na madrugada deste sábado (2) uma mulher por furto mediante fraude.. Segundo as investigações da 67ª DP (Guapimirim), a suspeita é Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, marcava encontros pelo Instagram para roubar as vítimas.

E Raquel possui 18 anotações por crimes de estelionato e furtos e havia sido presa em flagrante no final do ano passado. Ela foi posta em liberdade em 7 de setembro deste ano, e, de acordo com a polícia, “tão logo saiu da cadeia voltou a cometer crimes”.

Neste sábado (2), Raquel foi pega na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 norte). Sendo que já havia um mandado de prisão preventiva contra ela expedido pela 39ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a polícia, no mês passado, durante um encontro, Raquel roubou todo o dinheiro do homem que tinha conhecido na rede social e ficou com o cartão bancário dele, com o qual realizou transações.

No episódio que a levou para a prisão em flagrante, no ano passado, Raquel conseguiu desviar dinheiro pelo aplicativo do banco do celular da vítima.