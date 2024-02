Mulher promete jogar 10 mil reais e toma chinelada em SC:” Foi muito menos”

Gente, como sabemos sempre tem um tipo de gente que faz qualquer coisa para aparecer e ganhar os seus quinze minutos de fama, certo? E na era das mídias sociais, não seria diferente. Acabei de saber um típico exemplo disso através de uma amiga minha lá de Santa Catarina. Parece que na noite de sexta-feira (2) na cidade de Brusque, em Santa Catarina, uma “influenciadora” identificada como Bell Ponciano Tamasia convocou seus “seguidores” nas redes sociais a irem ao estacionamento de uma loja da Havan que fica no município porque iria jogar R$ 10 mil para eles pegarem.

Uma multidão apareceu no lugar marcado, onde a mulher subiu num guindaste e começou a arremessar as notas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100. As pessoas se acotovelavam e se agrediam para recolher o dinheiro oriundo da situação humilhante, enquanto a mulher se divertia lá do alto, teve até gente caída no chão por causa do desespero em pegar o dinheiro. Mas quando o aglomerado humano percebeu que o valor jogado seria menor que o prometido, aí a situação se voltou contra a “influencer”.

Assim a “chuva de dinheiro” terminou, a multidão enfurecida começou a arremessar chinelos, outros tipos de calçados, garrafas e pedras contra Bell e um homem que estava com ela na grua. A cadeira de segurança do equipamento começou a balançar e as pessoas queriam alcançar a mulher de qualquer forma. E logo, uma grande confusão começou no local.

Minutos depois, a polícia local foi acionada, os ânimos se acalmaram e a “influenciadora” que teve brilhante (e humilhante) ideia finalmente pôde sair do local em segurança.