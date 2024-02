Mulher morre após sofrer laceração na região íntima

Aiiii Meu Deuus, que tragédiaaa! Olha só a fatalidade que aconteceu com a jovem estudante de enfermagem Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, veio á óbito após ter relações sexuais com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, nesta última terça-feira (30), tudo isso aconteceu assim que a moça teve um corte de cerca de cinco centímetros na região íntima, o que ocasionou uma hemorragia e perda de sangue.

Essa informação foi repassada para família da jovem pelo médico responsável pelo atendimento de Lívia no Hospital Municipal do Tatuapé na noite do ocorrido.

O médico ainda informou aos policiais que não era possível saber se a causa da laceração foi causada pelo atrito do ato sexual ou por algum objeto, e que por isso solicitou que o corpo fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. Os médicos conseguiram parar a hemorragia, mas infelzimente, a jovem teve quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Lívia Gabriele estava no apartamento de Dimas e foi encaminhada a um hospital de Tatuapé, em São Paulo, depois que o atleta acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado como morte suspeita e segue em investigação.

Em seu depoimento, o jogador contou que a jovem desmaiou durante a relação sexual. A defesa do atleta diz que ele é inocente e que aguardam o resultado da perícia. Dimas também disse que tanto ele quanto a jovem não ingeriram bebida alcoólica ou drogas. Os dois conversam pela internet há alguns meses e esse foi o primeiro encontro do casal.

A polícia investiga o caso e solicitou realização de perícia no apartamento de Dimas Candido, onde foi encontrado sangue no chão, toalhas e lençóis sujos de sangue. O corpo da jovem passará por necrópsia.