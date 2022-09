Mulher Moranguinho é a primeira confirmada na Fazenda 14

Ellen Cardoso, esposa de Naldo Benny, é a primeira peoa a ser revelada na coletiva

Famosíssima e uma das pioneiras mulheres frutas do país, Mulher Moranguinho está de volta para os holofotes com consentimento do marido, Naldo Benny. Ellen Cardoso foi a primeira peoa confirmada dentro do reality show da Record.

Fim do mistério! 🤩 Ellen Cardoso, a Moranguinho, é a primeira peoa a ser revelada na #ColetivaAFazenda 🥳 #HojeEmDia pic.twitter.com/OWpx8CI7Wz — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) September 6, 2022

Os jornalistas ainda ficaram curiosos e questionaram o fato dela e Naldo serem um casal moderno. Elen diz que não liberou o marido e que não entrou no reality procurando curtição. “Não liberou geral não, vai ficar bonitinho comportado”, disse.

Moranguinho ainda disse que se tocar Anitta nas festa ela vai dançar sem problema algum. Amo!

Naldo Benny e Ellen Cardoso estão casados há cerca de 12 anos e o fruto do relacionamento do casal é a filha Maria Victória de 7 anos.