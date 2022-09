Mulher Moranguinho é a fofoqueira do momento em A Fazenda

Dançarina mostra para o que veio e mostra que o morango pode ser ácido

Olha ela, Brasil! Para quem acreditava que Mulher Moranguinho seria uma planta dentro da Fazenda, se enganou, porque a musa está dando o que falar e não aguenta um kikiki com o seu nome. Ellen Cardoso colocou a boca no trombone e contou para todo mundo o que disse,em uma das conversas com Deborah que estava na boca do povo.

“Mais uma vez para todo mundo ouvir a Deborah falou assim… Amor, eu estou repetindo as suas palavras, e ela está entendendo como ameaça resolva com ela, é a vida dela, ela tem direito”, disse ela.

E teve boatos que a Moranguinho seria planta hein #AFazenda14

“Você sabe o que é uma ameaça? Se você fizer isso eu te faço isso”, declarou Deborah que está sempre se enfiando em uma treta. Logo após, a treta muda de rumo para Deolane e Ellen ainda chama Deborah de louca.