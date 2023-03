Mulher grávida é suspeita de colocar fogo na própria barriga e matar bebê

O marido da vítima disse que ela jogou álcool no próprio corpo e ateou fogo nele com um isqueiro

A polícia está investigando o caso de uma mulher grávida que colocou fogo no próprio corpo em Várzea Paulista. De acordo com o G1, o marido da mulher ainda contou que ela jogou álcool no próprio corpo e ateou fogo com um isqueiro. O bebê não resistiu aos ferimentos e ela teve 40% do corpo queimado.

O Boletim de Ocorrência ainda informa que ela estava grávida de 8 meses. O marido ainda levou a mulher imediatamente para baixo do chiveiro e tentou apagar o fogo com um pano.

A Polícia Civil ainda informou que o caso foi registrado como um crime contra a vida. O estado de saúde da mulher ainda não foi informado pelos familiares.