“Mulher foi estuprada e a mídia não falou nada, mas falar que a Baby é maluca por falar que Jesus está voltando, todo mundo sabe”, afirma Kannário

Gente, eu confesso a vocês dentro das minhas limitações, eu não conhecia esse gatinho chamado Kannário que tem dado o que falar no carnaval baiano deste ano. Anderson Machado de Jesus, conhecido como Igor Kannário é um cantor compositor e político brasileiro. Também é conhecido como o “Príncipe do Gueto” que, segundo o próprio, vem por representar a favela de Salvador.

Na tarde desta segunda-feira (11) durante seu desfile no circuito de Campo Grande, o cantor falou sobre uma mulher ter sido estuprada e a mídia não falou absolutamente nada sobre o ocorrido, e muito menos os cantores que estão participando do circuito carnavalesco baiano. O baiano exaltou a também cantora e pastora Baby do Brasil. “Falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios”, afirmou Kannário.

Kannário, que é um dos principais nomes do pagode baiano, disse ainda “que ainda há tempo de correr para os braços do Senhor” e que, para isso, não é preciso estar na igreja: “Jesus olha o nosso coração.”