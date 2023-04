Mulher envolvida em polêmica com irmão de Virgínia Fonseca alega assédio

Lilly Martins fez um post no Instagram dizendo que foi assediada por William Gusmão em episódio de traição

Toda boa fofoqueira acordou nessa segunda (03) com um bom assunto rodando a web, a traição do irmão de Virgínia Fonseca. Acontece que em pronunciamento da até então, morena misteriosa, ela acusa o empresário de assédio. Lilly Martins usou as redes sociais e disse que William colocou a mão nas suas partes íntimas.

“Nós da assessoria da Lilli viemos através deste, comunicar que amanhã às 18h acontecerá o pronunciamento sobre o vídeo, envolvendo o William, irmão da Virgínia, em uma festa em Jussara. Desculpe a demora, pois estamos todos abalados, e tentando acalmá-la e absorver toda a história, pois a história é bem mais complexa do que está sendo noticiada, pois trata-se de um assédio.”, escreveu a assessoria.

Depois, Lilly colocou prints de conversas dizendo que foi assediada pelo irmão da influenciadora. “Amiga, ele colocou a mão no meu c*. Ele tá sozinho com um amigo”, disse ela, ressaltando que as mulheres sempre estão erradas na boca dos machistas.