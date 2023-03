Mulher é enterrada viva e foi salva por coveiros numa tumba no interior de Minas

A vítima foi resgatada após ser encontrada ainda com vida numa sepultura de um cemitério em MG

Uma mulher foi encontrada enterrada com vida pelos coveiros do cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, na região da Zona da Mata de Minas Gerais. A vítima, que não teve a identidade revelada, estava em uma tumba fechada com cimento e tijolo.

Os coveiros acionaram a polícia ao notar sinais de sangue próximo de uma tumba e também notaram o cimento fresco no local. Então os militares foram até o local e ouviram gritos de socorro vindos do sepulcro, imediatamente eles quebraram a tumba e encontraram a mulher.

“Tivemos que quebrar a lápide, já fechada com esse material de alvenaria, tijolo e massa, que foi quebrado para poder socorrer a vítima”, disse o militar no local da ocorrência.

Assista aqui a notícia completa. (crédito: reprodução)

As suspeitas da PM para a motivação do crime seriam: a vítima teria guardado entorpecentes para dois homens, mas, as drogas foram extraviadas e possivelmente um desacerto referente a uma arma de fogo