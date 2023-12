Mulher de Zé Neto atualiza estado do cantor e pede orações

Natália Toscano revela novos detalhes sobre o quadro de saúde do cantor sertanejo e das demais pessoas envolvidas no acidente

Natália Toscano está deixando minhas fofoqueiras bem informadas sobre o estado de saúde do sertanejo Zé Neto. A esposa do cantor apareceu nas redes sociais e contou novos desdobramentos diante do seu quadro clínico, revelando ainda a situação das outras pessoas envolvidas no acidente.

“Estou passando por aqui para agradecer primeiro a Deus, por mais um livramento, por cuidar, por zelar por minha família, por se fazer tão presente em nossas vidas. Quero agradecer cada um de vocês que se preocuparam, que oraram, que mandaram mensagens, que de alguma forma intercederam para que nada de ruim acontecesse”, iniciou o vídeo.

“Ele vai ficar no hospital mais um pouco. Ele vai ficar para observação, para tomar medicamento na veia, né? Ele tá com bastante dor, mas é a dor da pancada, do capotamento, dói na carne mesmo, onde pega o cinto e tudo mais”, ela revelou.

Por fim, Natália celebrou mais uma vez o livramento em sua família e convidou os seguidores a rezarem como forma de agradecimento: “Ele está super bem, está grato a Deus, super consciente, logo mais ele aparece. Queria aproveitar que eu estou aqui para fazer um convite, vamos fazer uma oração juntos?”, iniciou a oração.