Mulher ateia fogo ao marido dentro de peixaria no RJ

O caso está sendo investigado pela 38ª DP (Brás de Pina). A motivação do crime não foi esclarecida e a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.

Socorrooooo! Tô completamente chocada com esse vídeo que acabei de receber! Nesse video, aparece uma mulher ateando fogo no marido em um estabelecimento comercial na Zona Norte do Rio de Janeiro. Esse caso ocorreu na segunda-feira (4), e foi registrado por uma câmera de segurança. Infelzimente, ohomem não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta (8).

As imagens mostram Ana Maria Paixão jogando um líquido inflamável, acendendo um isqueiro e depois incendiando o corpo de André Chapeta, de 50 anos. Assim que o fogo começou a se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento comercial que, segundo testemunhas, é uma peixaria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados e socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas. Segundo a reportagem do G1, o caso está sendo investigado pela 38ª DP (Brás de Pina). A motivação do crime não havia sido esclarecida.

Ana Maria foi levada para a delegacia na manhã de quinta-feira (7). A polícia solicitou à Justiça que ela fosse presa, mas ainda não obteve resposta. Por conta disso, ela foi liberada à noite.

CENAS FORTES: câmera flagra momento que mulher ateia fogo em marido no RJ; VEJA VÍDEOhttps://t.co/VrAn6EqZpX — Terra Brasil Notícias (@TerraBrasilnot) December 7, 2023