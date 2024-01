Muher de Juliano Cazarré confessa que cinco filhos não foram vacinados contra Covid.

Minha gente, a esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia revelou nesta sexta-feira (12) que seus filhos não foram imunizados contra a Covid-19. A jornalista, que está à espera do sexto herdeiro, disse que a vacina supostamente não compensaria o risco à saúde, batendo de frente com à recomendação do Ministério da Saúde, que incluiu o imunizante para crianças de seis meses a cinco anos no Calendário Nacional de Vacinação.

Essa revelação foi feita enquanto ela respondia seus seguidores por meio de uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram. “Você não vacina seus filhos? Qual o motivo? Te acompanho há pouco tempo”, perguntou uma internauta anônima.

“Dou absolutamente todas as vacinas. Nunca dei a do Covid porque não acho que compense o risco à saúde deles”, respondeu Letícia.

Ela e Juliano são pais de Vicente, de 11 anos; Inácio, de dez; Gaspar, de três; Maria Madalena, de dois; e Maria Guilhermina, de um.