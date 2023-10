Mudança de ares? O fim do Dark Room? Confira quais são as novidades da Farofa da Gkay em 2023

De acordo com a influenciadora, os seus planos são fazer com que a festa deixe de ser restrita e se torne pública.

Meus amores, nós ainda estamos no início do mês de outubro, mas a nossa queridíssima Gkay já está a todo vapor com os preparativos de sua festa de aniversário, a famosa Farofa da Gkay, onde a gata reuni centenas de famosos e amigos para quatro dias de festas que movimentam loucamente a web.

Até o momento, poucas informações sobre o mega evento foram vazadas, porém, dentre eles a mudança de ares. Ao contrário dos anos anteriores, em 2023 a Farofa não será em Fortaleza, mas sim, na nossa querida capital baiana, Salvador, e o seu convite não será algo extremamente elaborado, neste ano o convite será feito apenas através de uma mensagem de áudio que será enviado pela influenciadora.

Além disso, outra grande mudança já foi divulgada a repeito da festa, nesta edição o misterioso Dark Room infelizmente não existirá. Para quem não sabe, o Dark Room era um quarto escuro em que os convidados eram proibidos de entrar com aparelhos celulares ou câmeras, onde, geralmente, possuíam diversos brinquedos eróticos.

Sem entrar em muitos detalhes, a influenciadora afirmou: “Gente, quando falei que ia começar um novo ciclo é porque talvez agora a Farofa seja aberta e não fechada mais”, insinuando que a festa de aniversário mais querida pelos brasileiros adotará um novo formato.