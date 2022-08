Muda, mais que espertinha: Tá rolando um affair entre Bella Campos e Gabigol

Depois do término do jogador com Rafaella Santos, a fila andou bonito

Caros leitores, já cansei de dizer que nesta coluna nós amamos um kikiki namoradeiro e amamos a formação de um novo casal, não é mesmo. Ontem fiquei sabendo por meio dos meus perfis de fofoca na rede (amo), que Gabigol e Bella Campos estão se conhecendo melhor. A informação veio da página ‘Segue a Cami’ que ainda informou que a atriz foi vista no último jogo do Flamengo, junto com o sogro e a sogra. Oi? Isso mesmo! Ainda rolou festinha na casa de Gabigol e a nossa Muda esteve mais que presente na comemoração.