Motorista desce do carro e agride ativistas climáticos por não aguentar esperar o protesto acabar.

O caso aconteceu na Alemanha enquanto os manifestantes bloquearam uma rodovia para um protesto sobre mudanças climáticas.

Minha gente, sabemos que temos vários grupos que lutam por uma causa e fazem grandes manifestações para poder ter a visualiacao desejada para manifestar tudo o que defendem e acreditam, não é? Só que nem todo mundo tem paciência para esperar esses protestos acabarem. Tanto que durante uma manifestação de ativistas climáticos na Alemanha, um motorista que estava cansado de esperar no trânsito decidiu resolver o problema com as próprias mãos.

O homem, que não foi identificado, simplesmente desceu de seu carro, e retirou com chutes e socos as pessoas que se manifestavam no local.