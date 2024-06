Morre sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, após passar mal

Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu nesta na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos. O cantor já tinha passado mal na quarta (19) e precisou receber cuidados médicos após. A morte foi confirmada pela família, por meio de nota. O velório será a partir das 11h em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado “com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”. A causa da morte não foi divulgada.

Em fevereiro deste ano, Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim. A doação seria feita pela esposa, Key Vieira.