Morre Mikael Minatti após cair em uma praia de Santa Catarina

Genteeee do céu, que notícia mais triste que eu acabei de receber no meu Whatsapp de uma amiga minha lá de Santa Catarina. Acontece que um Opiloto da aeronave ultraleve faleceu na manhã deste domingo (4), depois de cair no mar da praia de Itapema, no Litoral Norte do estado. A vítima dentificada como o empresário Mikael Minatti, ele foi retirado da água em estado estável, só que teria passado mal em casa e foi encaminhado ao hospital mais próximo.

Segundo informações do portal G1, a queda da aeronave ocorreu por volta das 10h, na Meia Praia, quando a orla estava ocupada por diversos banhistas. Além do homem, uma mulher que não teve a identidade divulgada estava na aeronave e também há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, o piloto disse que o ultraleve havia parado de funcionar e, por isso, precisou fazer um pouso forçado.

A corporação ainda informou que Mikael recusou atendimento médico no local. Por volta de 13h, uma equipe foi solicitada para a residência onde ele estava e o homem foi encontrado em parada cardiorrespiratória rodeado por familiares, sendo encaminhado em seguida ao hospital e não resistiu.

Veja aqui como aconteceu o acidente:

https://www.instagram.com/reel/C28KX5dgRXR/?igsh=dmFrZjVhMTFzdHdj