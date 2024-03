Moradores de Copacabana não querem deixar o show da Madonna acontecer

Não é possível que isso tá acontecendo, gente! Acabei de saber por uma amiga minha de Copacabana que o tão esperado show gratuito de Madonna pode não acontecer. Segundo uma reportagem do portal LeoDias, parece além de nenhuma grande produtora ter tomado frente com proposta para assumir a logística desse grandioso show que marcaria o encerramento da provável última turnê mundial da diva pop, há também dois outros pontos importantes a ser considerado nessa história.

Parece que até agora nenhum contrato assinado até agora, tampouco a parte burocrática foi acertada entre artista, equipe da “The Celebration Tour”, prefeitura do Rio e produtora.

E além de tudo isso, a AMACOPA (Associação de Moradores de Copacabana) entrou com uma medida judicial para impedir a realização do evento na praia de Copacabana, alegando que o evento vai atrapalhar a rotina dos moradores.

Segundo o colunista Lauro Jardim, responsável por divulgar as informações de Madonna virá ao Brasil no dia 4 de maio, revelou que o convite para essa apresentação da cantora teria partido do Itaú, banco para quem ela estrelou campanha dos 100 anos.