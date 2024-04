Monique Evans revela ansiedade para o casamento: “Primeira vez”

Olha ela! Monique Evans não escondeu que está ansiosa para a chegada do grande dia de subir ao altar com a DJ Cacá Werneck. Elas preparam uma cerimônia para as próximas semanas e já estão na expectativa para o grande dia.

“Ela é o amor da minha vida, estou contando as horas para subir ao altar. Apesar de já ter namorado muito e ter dois filhos, nunca me casei, vai ser a primeira vez com festa, igreja e tudo o que tenho direito”, disse ela.

As duas marcaram presença na festa de aniversário de André Ramos no Rio de Janeiro neste final de semana e surgiram trocando beijos apaixonados.