Mônica Martelli e Ingrid Guimarães são as novas embaixadoras da GSK

Se juntas já causam, imagina juntas! Ingrid Guimarães e Mônica Martelli são as novas embaixadoras da biofarmacêutica GSK e vão protagonizar uma campanha de conscientização sobre o herpes zoster ao longo do ano. Em uma série de ações, as atrizes vão falar sobre as causas, sintomas, formas de prevenção e complicações da doença com muita leveza e bom humor, como é característico delas. A campanha visa criar mais conexão com o público acima de 50 anos, faixa etária mais suscetível a manifestar a doença devido ao declínio natural do sistema imunológico, e mostrar como ela pode estar próxima, já que 1 em cada 3 pessoas pode manifestar o herpes zoster em algum momento da vida.1,2

“O tema saúde e bem-estar é muito importante para mim, é um assunto do qual eu gosto muito de conversar. Queremos mostrar para o público como o herpes zoster pode impactar a vida de alguém que se sente saudável, gosta de passear e viajar, como nós, mas pode precisar pausar a rotina quando menos espera”, comenta Ingrid. “As pessoas estão sempre vendo a gente se divertindo e aproveitando o tempo de uma forma positiva e alegre. Mesmo quando passamos por perrengues, depois rimos de nós mesmas. Mas, para ter essa leveza na vida, em primeiro lugar nós cuidamos da nossa saúde. É essa mensagem que queremos passar”, completa Mônica.

“Com a campanha ‘Você não precisa ser o próximo a sentir essa dor’, queremos chamar a atenção das pessoas para a importância de conversar com o médico sobre como se prevenir contra o herpes zoster, também conhecido como cobreiro.1 Hoje em dia, quem tem mais de 50 anos segue levando uma vida ativa, cheia de compromissos e momentos importantes. E ninguém quer parar sua rotina por causa de uma doença que pode ser dolorosa e inesperada.2,5 Por isso, a GSK tem o compromisso de levar informações confiáveis para que o público busque o melhor caminho para cuidar da sua saúde”, afirma Rodrigo Favoni, Head de Vacinas da GSK Brasil.

O primeiro post, anunciando as atrizes como embaixadoras, foi ao ar no dia 15 de abril: Link

O primeiro vídeo da campanha foi ao ar hoje, dia 17 abril: link

Sobre o herpes zoster

Também conhecido como cobreiro, o herpes zoster é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que causa a catapora. Uma vez adquirido, esse vírus permanece adormecido no organismo durante toda a vida do indivíduo e pode vir a ser reativado em um momento de redução da imunidade.1,2 A doença se manifesta como uma erupção cutânea unilateral, que segue o trajeto de um nervo provocando muita dor, e atinge, principalmente, pessoas com 50 anos ou mais, ou com comprometimento imunológico, como os portadores de doenças crônicas, câncer, indivíduos vivendo com HIV, transplantados e outros.1,2

Dentre as complicações que o herpes zoster pode deixar, a mais frequente delas é a neuralgia pós-herpética, que pode afetar até 30% dos pacientes.1,3 A complicação é diagnosticada quando a dor persiste por mais de 90 dias na área onde a erupção cutânea ocorreu e pode durar anos.1,3 Além disso, pessoas que manifestaram a doença apresentam um risco de até 40% de eventos cerebrovasculares, como o AVC, ao longo de períodos que variam de 3 meses a mais de um ano após o quadro do herpes zoster.4

Essa é uma doença prevenível por vacinação.6,7 Converse com o seu médico.

Sobre a GSK

A GSK é uma biofarmacêutica multinacional, presente em mais de 75 países, que tem como propósito unir ciência, tecnologia e talento para vencer as doenças e impactar a saúde global. A companhia pesquisa, desenvolve e fabrica vacinas e medicamentos especializados nas áreas de Doenças Infecciosas, HIV, Oncologia e Imunologia/Respiratória. No Brasil, a GSK é líder nas áreas de HIV e Respiratória e uma das empresas líderes em Vacinas. Para mais informações, visite GSK.

Referências:

Material dirigido ao público geral. Por favor, consulte o seu médico