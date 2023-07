Monica Iozzi  deixa o elenco de ‘Elas por Elas’ e Globo busca por substituta

Após apenas dois meses da estreia do remake da novela, a atriz afirma que deixou o elenco do folhetim para cuidar de sua saúde.

É aquela velha história né meus amores, “quem vê close, não vê corre”. Após apenas 2 meses da estreia do remake da novela ‘Elas por Elas’, a TV Globo teve que se virar nos trinta para substituir uma das protagonistas do folhetim, a maravilhosa Monica Iozzi, que era a responsável por interpretar a personagem Natália.

De acordo com o site “Notícias da TV”, a emissora entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz Palomma Duarte, para que a mesma faça uma possível substituição, porém, até o momento a sua entrada no elenco do remake ainda não foi confirmada.

Em suas redes sociais, a atriz Monica Iozzi confirmou a sua saída do folhetim e revelou que essa decisão foi tomada devido a alguns problemas de saúde.

“Preciso falar com vocês que sempre são tão carinhosos comigo e acompanham meu trabalho de perto. Nestes anos todos de carreira e vida pública, sempre fui transparente com vocês. E essa continua sendo uma característica minha. Por isso, estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela Elas por Elas por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente”, confirmou Mônica, que continuou explicando.

“Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas, calma, gente. Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho. Hoje, em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco”, explicou.

Mesmo estando triste com a decisão que teve que tomar, Iozzi afirma que entende que no momento a sua saúde deve ser sua prioridade, mas garante que assim que toda essa turbulência passar ela pretende voltar com tudo em sua vida profissional.

“É claro que isso me entristece, mas realmente é a melhor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total à minha saúde, ao meu bem-estar. E também acho importante ressaltar que a minha relação com a TV Globo continua ótima, segue firme e forte. Logo, logo, assim que essa tempestade passar, eu volto em algum novo projeto. Estava ansiosa para repetir minha parceria com a Amora Manter, minha diretora querida que se tornou minha parceira de vida ao me convidar para integrar o elenco de A Dona do Pedaço [2019]. Teremos outras oportunidades, queremos isso”, garantiu a gata.

Por fim, Mônica faz propaganda da telenovela aos seus fãs e deseja toda a sorte do mundo para as pessoas que continuaram a trabalhar no folhetim.

“Aos meus amigos queridos de elenco e equipe, aos autores, eu desejo toda a sorte do mundo e que Elas por Elas seja um grande sucesso. Estarei como telespectadora assistindo e torcendo por todos vocês. E, pessoal de casa, assistam! Elas por Elas será um projeto lindo, leve, divertido e surpreendente. Não percam”, finalizou a atriz.