Modelo catarinense brilha na Europa e estampa revista cult disputada por fashionistas do mundo inteiro

A catarinense Maria Klaumann, de Aurora, simplesmente chutou a porta do mercado internacional e entrou como quem diz: “Cheguei, amor, arrumem a iluminação.” Considerada um dos nomes mais promissores da nova geração da moda global, a modelo conquistou mais um marco monumental na carreira: a capa da revista 032c, publicação queridinha da vanguarda artística e do pensamento contemporâneo.

Sim, minha diva: não é qualquer revistinha, é A 032c — referência mundial em cultura, moda, comportamento e experimentação. Quem estampa essa capa não está apenas posando… está assinando presença no Olimpo da tendência global.

E não é a primeira vez que Maria vira manchete lá fora: recentemente, ela já tinha sido capa da Vogue Turquia, mostrando que internacional é pouco — o passaporte dela pede até retoque de tanto carimbo chique.

Capa da revista 032c. Foto: reprodução.

A 032c, conhecida por lançar nomes que moldam o imaginário criativo do século, reúne designers, fotógrafos, artistas, estilistas e modelos que movem a agulha da moda global. E adivinha quem está no topo dessa lista?

Ela mesma, Maria, que coleciona campanhas com grifes poderosas como Alo e Replay, além de capas impressionantes: Vogue (Brasil, Portugal, México, Turquia), Harper’s Bazaar, Perfecto, e a lista segue como se fosse catálogo de gala.

Com atuação na Europa, Brasil e Estados Unidos, Maria construiu uma carreira firme, elegante e enorme um combo de fashion, arte e ousadia estética que faz qualquer editor suspirar. A 032c, claro, ama exatamente esse tipo de talento que não pede permissão para ser diferenciado.

Sua presença na capa não é só reconhecimento pessoal: é sinal de força, presença e impacto dos novos talentos brasileiros que estão redefinindo o mercado. Maria não apenas representa o Brasil — ela eleva o padrão, consolida-se como uma das modelos mais influentes da atualidade e mostra que a nova geração vem provocando, inovando e brilhando com força própria.

E, sinceramente: é capa pra enquadrar e colocar no museu.