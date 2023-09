Mister Brasil Henrique Martins é confirmado em A Fazenda

O mais novo peão eleito Mister Brasil CNB 2023 e ficou em segundo lugar no concurso mundial, realizado na Polônia.

O Mister Brasil Henrique Martins é mais novo confirmado no reality da Rede Record. Ele tem 31 anos, natural de Campinas, no interior de São Paulo, ele também é ex-atleta profissional de natação e publicitário.



Henrique foi nadador profissional durante 15 anos, onde representou o Brasil em diversas ocasiões, em campeonatos mundiais e nos Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, já foi militar e serviu no Exército por 8 anos e recentemente entrou no concurso de beleza e foi eleito Mister Brasil CNB 2023 e ficou em segundo lugar no concurso mundial, realizado na Polônia.