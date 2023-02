Miss Bélgica 2022 fica presa nas ferragens do carro em grave acidente

A modelo colidiu com um caminhão, durante um engarrafamento.

Socorro! Na última quarta-feira (08), a modelo e eleita Miss Bélgica 2022, Chayenne Van Aarle, foi internada em um hospital, após sofrer um grave acidente de carro e ficar presa nas ferragens, enquanto ia para a casa de seu namorado, Nicolas Geniets.

De acordo com o jornal holandês Het Laatste Nieuws, o carro qu a modelo estava, colidiu com um caminhão parado, de forma extremamente violenta, fazendo com que parte do carro ficasse presa debaixo do caminhão.

“Perto de Kruibeke, Chayenne colidiu com um caminhão que estava parado no engarrafamento. O choque foi muito violento e o seu carro ficou em grande parte preso debaixo do veículo”, notificou o jornal.

De acordo com o namorado da modelo, felizmente, o quadro é estável, mas Chayenne teve graves ferimentos no rosto e ao longo do corpo, dano nos pulmões e hemorragia interna.

“Ela tem ferimentos graves no rosto e no resto do corpo. Ela foi atingida nos pulmões e também sofre de hemorragia interna, mas, de acordo com os médicos, ela está em condição estável… Os médicos estão removendo vidros de sua área do pescoço”, informou Nicolas.