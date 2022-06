”Eu amo a Mirella, até falei: se liberta, meu amor”, dispara Deolane sobre polêmica envolvendo Dynho

Cantora parou de seguir a advogada no Instagram após kikiki de irmã de Deolane, Dayanne, com Dynho

Minha gente, o que foi Deolane nessa PodDelas? A mulher abriu as portas da sua vida e não deixou passar nada, respondeu todos os babados, eu amo. Diante da fofoca que sua irmã, Dayanne, teria pego o ex de Mc Mirella, a Dra. disse que não tem nada contra a cantora e ainda aconselhou que ela se libertasse.

Deolane falou no PodDelas sobre o que rolou entre Dynho, Mirella e a irmã dela que acabou repercutindo algumas semanas atrás por causa de algumas alfinetas em comentários. 🗣 pic.twitter.com/QkbpzSfo34 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 31, 2022

“Teve esse negócio da minha irmão com a Mirella e o Dynho, não sei o que lá, porque só sobra para mim ninguém coloca a Dayane, coloca a irmão da Deolane, mulher, eu vou fazer o que?”, iniciou Deolane

A advogada disse que não estava no local que tudo aconteceu e não sabe confirmar se a troca de beijos aconteceu mesmo. “Saiu que a Mirella parou de falar comigo, mulher, eu não tava nem no local, se ficou eu não sei. Quando se tratar da minha pessoa, a gente pode conversar. Ela parou de me seguir no instagram, eu nem parei, parei agora que colocaram meu nome no meio

“Eu amo a Mirella, uma menina dócil, independente, bonita, até falei se liberta meu amor. Tirem isso da cabeça de vocês”, finalizou a advogada, declarando seu carinho pela profissional.