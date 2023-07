Mionzinho fala sobre o fim de sua parceria com Marcos Mion: “Ele não tinha obrigação de me levar para a Globo”

O ex-assistente de palco do apresentador relembra como começou a trabalhar na TV e fala sobre sua relação com o ex-colega de profissão.

Amores, se, assim como eu, vocês também acompanham o apresentador Marcos Mion desde o início da sua carreira, eu tenho certeza que quando a sua entrada da Globo foi anunciada, foi difícil para vocês imaginarem o apresentador sem o seu fiel escudeiro e assistente de palco Victor Coelho, mais conhecido como Mionzinho, não é mesmo?

E essa pauta foi tão levantada na época, ao ponto que muitas pessoas chegaram a criticar Mion por não ter levado o assistente para a nova emissora, supondo que o Victor Coelho inclusive teria ficado extremamente magoado com a “traição” de Marcos. Porém, em entrevista ao Splash, Mionzinho não só afirmou que Marcos Mion não tinha nenhuma obrigação de levá-lo para a Globo, como afirmou que está muito feliz pelas conquistas do ex-colega de trabalho.

“Mion não tinha obrigação de me levar para a Globo… Juro por Deus que não tenho mágoa nenhuma. Gosto dele até hoje, gosto das coisas que ele faz lá na Globo. Estou feliz demais porque desde a época da MTV ele fala que ia voltar para Globo um dia”, iniciou.

Continuando, o ex-assistente de palco se mostrou extremamente grato por tudo que Mion lhe proporcionou e garante que em 12 anos de parceria, nunca rolou nenhuma briga,

“Ele foi um cara que sempre me ajudou muito. Falo pras pessoas que a gente ficou 12 anos juntos e não teve uma briga. Você pode perguntar pra quem quiser da MTV, Record e até no teatro”, continuou Victor Coelho.

Logo em seguida, Mionzinho confessa que nunca teve o sonho de trabalhar na TV e revela como foi que tudo começou. Segundo ele, em 2005, o então estudante de Publicidade e Propaganda recebeu a ligação de uma amiga, que o convidava para fazer um teste para ser cover de Mion, no programa Covernation, da MTV.

“Topei [na hora] e depois que desliguei o telefone, falei: ‘Que cagada que fiz. Por que eu vou aceitar um negócio desse?’ Mas fui porque eu era muito fã da MTV e de Mion desde Piores Clipes do Mundo. O Mionzinho foi mais uma questão de aproveitar as portas que se abriram”, revelou o ex-assistente de palco.

Por fim, Victor Coelho fez questão de explicar a marca registrada de seu personagem, que muitos acreditavam que era proibido de falar na frente das câmeras. Porém, essa característica de Mionzinho começou justamente porque Victor não tinha experiência naquela área, e com medo de acabar fazendo alguma besteira optou por apenas imitar o apresentador, o que foi um grande sucesso.

“Quero saber de onde surgiu isso. É muito louco porque eu já vi gente me defendendo na internet por causa disso. A história de Mionzinho não falar foi totalmente sem querer. Tinha um microfone, mas como nunca tinha trabalhado em TV, falei: ‘a hora que eu entender o que eu tô fazendo, eu até pego o microfone’. Tinha até medo de interromper Mion ou fazer alguma besteira. Isso começou a ficar engraçado e chegou um dia que Mion falou: ‘vamos desencanar de microfone. É muito bom o jeito que está rolando. Funciona muito, as piadas são muito boas e você me imitando é muito bom'”, finalizou Mionzinho.