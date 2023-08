Ministério da Saúde se pronuncia diante do transplante de Faustão

O órgão governamental explicou o motivo do apresentador receber o coração no transplante e contou que ele ficou uma semana na fila de espera do SUS

O transplante de coração de Faustão deu o que falar nas redes sociais pela sua rapidez, visto que tem algumas pessoas que esperam por anos para receber um órgão na fila do SUS. O Ministério da Saúde decidiu se pronunciar diante do bafafá que vinha gerando revolta nos internautas e disseram que ele recebeu o coração após esperar na fila por uma semana. “Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde — o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados”, disse o comunicado. E continuou: “A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada. A lista de espera por um órgão funciona baseada em critérios técnicos, em que tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão determinam a ordem de pacientes a serem transplantados. Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica”, finalizou.