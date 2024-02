“Minha família é ele (André)”, Larissa Manoela ao ser questionada sobre os pais

Genteeeee, o fofíssimo casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach chegaram cedo ao camarote Nosso, na Sapucaí. Por volta de 21h30, meia hora antes do primeiro desfile, os recém-casados (a união entre eles foi em dezembro do ano passado) posaram para fotos abraçados e super sorridentes. Mas nada da tão esperada imagem do beijo. “No final, a gente dá”, prometeu Lari, diante do apelo dos fotógrafos.

Após cumprir a promessa, o casal disse, em uníssono, estar vivendo uma “paixão total”. E que existe sim a vontade de zoar no Carnaval, mas desde que estejam juntos. “Sempre juntos, até o fim da vida”. O clima fofo e alegre do momento deu uma quebrada quando uma repórter perguntou a Larissa como ela está com a família.

“Está tudo bem, mas sobre isso eu prefiro não falar”, disse, polidamente. “Ele é minha família”, completou, apontando para seu marido, que sorri e diz ‘A gente se ama demais”, já a puxando em direção às frisas de onde assistiriam aos desfiles.