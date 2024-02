Mingau, do Ultraje a Rigor retorna ao hospital e é internado novamente

Genteeeeee, a filha do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, veio a público nesta sexta-feira (9) para dar uma breve atualização sobre o estado de saúde do pai, informando que ele teve que voltar ao hospital para ser internado. No início de janeiro, Mingau foi transferido da UTI para uma clínica para prosseguir tratamento. Apesar do retorno a internação, a filha dele não deu mais detalhes do que aconteceu.

“Queria contar que meu pai teve que voltar a ser internado no hospital há alguns dias, mas tá tudo sob controle, tá tudo bem, ele tá sendo super bem cuidado lá”, afirmou Isabella Aglio, a filha do músico, nas redes sociais. A filha do baixista agradece os eventos em prol do tratamento dele.

Mingau ficou cerca de 4 meses internado na UTI e foi transferido para uma clínica para prosseguir o tratamento. Desde que foi atingido por uma bala na cabeça, em setembro, Mingau ainda não foi para casa.