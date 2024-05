Milton Neves causa polêmica ao publicar foto de Jojo Todynho sem roupa  

Amoreees, estava aqui almoçando com umas amigas num quiosque babadeiro do Leme, quando uma amiga minha me mostrou um tweet do Milton Neves e confesso que fiquei de cara com a publicação.

Na manhã desta sexta-feira (24), o jornalista chocou seus milhões de seguidores no X (antigo Twitter), ao publicar uma foto de Jojo Todynho. Mas não se trata de uma imagem qualquer, tá? Na foto em questão, a cantora” aparece completamente nua.

E ainda teve a audácia de colocar uma legenda para lá de sugestiva: “Tome um todinho que fortalece. Parabéns para a moça”.

Assim que soube do ocorrido, Jojo Todynho acionou seus advogados e pediu que todas as medidas cabíveis sejam tomadas em caráter de urgência. Segundo o portal Leo Dias, a assessoria da famosa confirmou a informação e garantiu que a imagem compartilhada pelo perfil de Milton Neves não é verdadeira e foi adulterada por inteligência artificial.

Alguns internautas dividiram opiniões sobre a atitude do jornalista ao postar essa foto de Jojo completamente nua. “Não que o Milton Neves seja um poço de moralidade, continua sendo desprezível e limitado, mas tá claro que depois da morte da esposa ficou totalmente doido das ideias. Tá precisando de ajuda – e é sério”, comentou uma pessoa.