Millena Brandão, que morreu aos 11 anos, é homenageada pelos pais em vídeo comovente; confira!

De partir o coração! Ai, gente… estava indo tomando um chá da tarde com a amiga de Ipanema, quando recebi um vídeo que me deixou em frangalhos: uma homenagem de pais enlutados com a partida repentina de uma estrela mirim do SBT. Amores, com um nó na garganta, fiquei arrepiada do início ao fim ao vídeo.

Acontece que, nesta segunda-feira (5), Thays Brandão e Luiz Rodrigo, pais da atriz Millena Brandão, que faleceu aos 11 anos, na última sexta (2), usaram as redes sociais da filha para compartilhar um registro comovente, onde são exibidas imagens que exaltam os momentos especiais vividos pela pequena.

No vídeo publicado através do perfil oficial de Millena, os pais abriram o coração sobre a partida precoce da filha.

“Tem algumas pessoas que a gente gostaria que vivessem para sempre, que não fossem embora. Mas como isso não é possível, elas se vão. A melhor forma de elas continuarem vivas é dentro da gente, nas nossas lembranças, memórias, momentos e na saudade.”

Na legenda, Thays e Luiz seguiram emocionando os internautas ao se declararem para a filha: “Nosso eterno anjinho foi brilhar lá no céu. Saudades serão eternas minha menina, que você cuide da gente nos protegendo de todo mal.”

Amores, estou enviando todas as energias positivas que tenho para consolar esses jovens papais que perderam seu bem mais precioso.