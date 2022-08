Militante chama Bolsonaro de “Tchuchuca do Centrão” e seguranças tentam impedir gravação

Jair Bolsonaro tentou tomar o celular do militante que questionava os seus feitos

Meu Deeeus! Deu a louca no presidente do Brasil, Jair Bolsonaro perdeu a pose para um militante que questionava os seus feitos como presidente do país. No vídeo é possível ver o momento que o militante se refere ao presidente como “Tchutchuca do Centrão”.

🚨URGENTE: Jair Bolsonaro parte pra cima, tenta tomar o celular e corre atrás de homem que questionava seus feitos no governo. A cena foi registrada agora pouco, no cercadinho em Brasília. #Eleições2022 pic.twitter.com/2Sm5ZRH85z — CHOQUEI (@choquei) August 18, 2022

“Quero ver se é corajoso de conversar comigo, Tchutchuca do Centrão. O Lula é ladrão também, mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz, senão ele volta, porque você está fazendo tudo que o PT faz? Estou aqui para te combater, vagabundo, cadê o machão que me derruba na covardia?”, disse o militante.

Bolsonaro tenta pegar o celular do jovem e ainda coloca os seus seguranças para correr atrás e conseguiu pegar o telefone em que estava sendo filmando tudo.

Alguns seguranças ainda tentaram impedir que outras pessoas da imprensa filmasse o local, mas…