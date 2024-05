Milhem Cortaz se envolve em briga de trânsito: “Vieram atrás”

Vish! Milhem Cortaz se envolveu em um briga de trânsito em São Paulo ao buscar sua filha em uma festa com amigos. m um vídeo nas redes sociais, ele revelou que foi buscar a filha em uma balada quando cortou outro carro sem querer e o outro motorista decidiu partir para a briga.

O artista disse que foi salvo pelos funcionários de um post de gasolina, que impediram que ele fosse agredido. “Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Canindé. No caminho fechei um cara sem querer na entrada da marginal”, disse ele.

E completou: “Encostei num posto e eles vieram atrás e quiseram partir pra cima. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei”. Apesar do susto, o artista está bem e já estava a caminho do hospital para visitar a esposa, que está internado com dengue.