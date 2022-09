Michelle Bolsonaro ataca Bruna Marquezine: “Feia e vulgar”

Primeira dama criticou o look da atriz para o desfile da Burberry

Na reta final de campanha eleitoral para o marido, que é candidato à presidência do Brasil, Michelle Bolsonaro ainda consegue ser comentarista de moda, dá para acreditar? Sem crédito nenhum, a esposa do presidente do Brasil tirou um tempo para atacar Bruna Marquezine, que estava no desfile da Burberry, chamando a atriz de feia e vulgar.

“A pessoa gostar de ser feia e vulgar”, escreveu Michelle na publicação do look de Bruna em uma página do Instagram.

Marquezine usava um vestido preto de telinha da marca e brincos escandalosos de lindos. Para quem entende de moda a gata estava arrasando, agora para Michelle…