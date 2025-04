Mia Goth pagou passagem aérea para que a sua avó, Maria Gladys, vá morar com a sua mãe em Londres

Gente, estou aqui na orla de Ipanema tomando uma caipirinha, quando ouço uma menina na mesa ao lado comentando que a Mia Goth se mobilizou para ajudar sua avó, Maria Gladys.

Conhecida por seus papéis nos filmes Pearl e MaXXXine, Mia decidiu enviar ajudar financeira e custear com a passagem aérea da avó para que ela possa reencontrar a filha, Rachel Goth, em Londres e parece que ela irá assumir os cuidados e as financeiras de Gladys. A informação exclusiva é do colunista Osmar Marrom, do Correio.

Nesta última semana, Maria Gladys foi encontrada desorientada na cidade de Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais. Sem recursos financeiros e vivendo em condições precárias, a veterana que é conhecida por seus papéis marcantes em novelas como Vale Tudo e Top Model, está enfrentando um momento bastante delicado em meio a conflitos familiares.