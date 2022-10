“Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou”, afirma Jojo

A cantora afirma que prefere ficar viúva do que se divorciar.

E é eita através de eita. Na manhã deste domingo (09), a polêmica e biscoiteira Jojo Todynho, publicou em seu instagram um vídeo onde afirma que o seu casamento com o militar Lucas Souza não acabou.“Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou”.

Mostrando que não aceitará que o seu casamento chegue ao fim, a cantora afirma: “Eu já falei aqui, eu não me separo! Eu fico viúva, ou morre ele, ou morre eu, ou morre os dois. Eu não me casei para se separar”.

Além destas afirmações, a funkeira usa as suas redes para mandar um recado para aqueles que ficaram felizes ao saber sobre a crise no casal. “Para você que está fazendo festa, nem se dê o trabalho de apagar a vela, tá bom? Para você que achou que ia botar água no meu balde, não vai, porque ele é meu! Deus quem me deu!”