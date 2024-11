Meu Deus! Yudi do Bom Dia & Cia será papai

Genteeee, eu quase cai da cadeira quando vi esse print que acabei de receber no meu Whatsapp. Parece que a lista de famosos grávidos em 2024 não para de crescer e os papais da vez são Yudi Tamashiro e sua esposa, Mila Braga! O casal anunciou que estão esperando o primeiro bebê nesta sexta-feira (22). De acordo com o portal Leo Dias, Mila está grávida três meses.

A grande novidade foi revelada pelo casal durante a gravação do primeiro DVD do projeto audiovisual em Fortaleza, no Ceará. Juntos, eles trabalham no álbum gospel “O Trono”, nome inspirado no versículo de Lamentações 5:19.

No Instagram, a cantora compartilhou a novidade através de um vídeo da gravação do show: “É isso, estamos grávidooos! Será que é menino ou menina?”, escreveu ela na legenda.

Em outro vídeo, Yudi conta uma parte da sua história, de quando se converteu evangélico e como conheceu Mila, até seu casamento: “Nos casamos e começamos a viver uma história linda”, diz ele um trecho da publicação.

Tempos depois, o casal manifestou a vontade de construir uma família. “Noivamos, nos casamos na obra da nossa casa, foi um momento inesquecível que a gente viveu ao lado da família, depois que reforçamos e o próprio passo é construir a nossa família. E como usei métodos conceptivos a vida inteira, eu achei que eu teria dificuldade e que poderia demorar para esse sonho se realizar. Então a gente resolveu se programar”, afirmou.

Mesmo com todo o planejamento, Yudi pontou que a gravidez veio em um momento inesperado para eles. “Como a gente achava que ia demorar um bom tempo para Mila engravidar, começamos a projetar o DVD. O plano era gravar em janeiro. Só que a gente veio para Fortaleza para compor as músicas e ela já vinha há um tempinho se sentindo diferente. Até chorando do nada, coisas que ela não sentia no dia a dia”, disse.