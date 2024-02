“Meu c* tá na reta!”, Wanessa e Yasmin discutindo no BBB24

Minha gente, hoje é dia de formação de paredão no BBB 24 e os brothers já estão com os nervos á flor da pele pelo clima de tensão que habita na casa mais vigiada do Brasil. Yasmim é uma das sister que está na mira do líder da semana, Fernanda.

Então, a modelo decidiu desabafar sobre isso com a então amiga Wanessa Camargo e em seguiram, elas tiveram uma D.R. daquelas neste domingo (4) do jeitinho que a gente gosta. E a filha da Luiza Brunet reclamou e muito da reação que Wanessa teve após Pitel ser indicada ao monstro. A cantora apenas disse que lamentou que a sister sairia do VIP, e não poderia mais estar no quarto do líder, ocupado por Fernanda nesta semana.

Lógico que Yasmin não esperava uma reação diferente, já que Fernanda a colocou na mira do líder. “Eu estou com o c* na reta e você acha que ela não vai aproveitar o quarto do líder dela?”, perguntou.

A filha do Zezé di Camargo logo argumentou que essa é sua maneira de pensar e, se tivesse vencido o Anjo, jamais faria o que Matteus fez. “Eu não vou mudar o jeito que eu sou, eu sinto empatia, sou assim. Não é tudo preto no branco. Não consigo torcer contra”.

A modelo não recuou e seguiu defendendo sua opinião. “Não é sobre torcer contra, mas não tem como”, disse. “É muito difícil ser aliada de alguém que não tem um lado. Para você ter um lado, você precisa estar contra o outro lado”. Wanessa continuou dizendo que ela é assim fora do BBB, e vai manter sua postura dentro do programa.