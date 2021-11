Meu bem?! Wan Aleixo você enlouqueceu? Onde já se viu jogar bebida no Gogo Boy?

Wan Aleixo joga bebida e cospe em Gogo Boy em festa em Belém do Pará. Muitos seguidores reagiram e os envolvidos se explicaram em comunicado.

O designer Wan Aleixo (quem?) subiu ao palco da festa produzida pela Endoida Produções e cuspiu e jogou bebida no Gogo Boy Marcelo Viana.

Uma cena inusitada, sem graça e de extremo mau gosto aconteceu na festa LGBTQIA+ produzida pela Endoida Eventos. A festa que aconteceu em Belém do Pará, contou com dois personagens: Wan Aleixo e Marcelo Viana.

Vamos aos fatos: Marcelo fazia sua apresentação no evento, em cima do palco, ele é Gogo Boy e dança em festas do gênero. Em certo momento, Wan Aleixo, designer e totalmente sem noção, sobe ao palco e derrama uma lata de bebida na cabeça de Marcelo, que se mostra um pouco desconcertado com a situação. Não satisfeito com a falta de postura, limites e respeito ao próximo, o designer ainda cuspiu em Marcelo.

O momento em Wan Aleixo vira a lata de bebida no Gogo Boy. Foto: Twitter.

Humilhante! O ato do designer foi duramente criticado nas redes sociais. A produção do evento, em nota, repudiou a atitude do cliente mal educado e disse ser contra qualquer tipo de manifestação deste teor e que inclusive repreendeu Wan Aleixo logo quando aconteceu o ocorrido.

Comunicado emitido por Endoida Produções. Foto: Twitter.

Por outro lado, Wan Aleixo também publicou um pedido de desculpas em seu Facebook.

Comunicado emitido por Wan Aleixo. Foto: facebook.

Já o Gogo Boy Marcelo Viana disse: “Quando acontece isso, fico um pouco triste, mas nunca vou partir pra cima”. E parece que o dançarino não vai deixar barato não, e vai rolar um processo, porque em comunicado ele disse: “É algo que não deve ser feito com ninguém, ninguém merece passar por isso”.

Agora um recadinho: Wan Aleixo, querido, não gasta bebida pra passar vexame e expor o próximo não! Segura sua marimba e respeite o próximo sempre!