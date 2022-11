Messi fala sobre derrota da Argentina: “Golpe muito duro”

Time de futebol levou a pior no jogo de ontem (22) contra a Arábia Saudita

Lionel Messi não ficou calado diante a derrota do seu time nos campos de futebol, do Qatar. A Argentina levou a pior nos campos do Oriente Médio e saiu perdedora no embate contra o time da Arábia Saudita. Messi reforçou que a equipe deve permanecer unida para o próximo jogo.

“Estamos mortos. É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer, para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos que nunca. Agora é passar tranquilidade. Temos que seguir confiando em nós mesmos”, disse o capitão do time.

Messi ainda disse que eles marcaram o gol ,muito rápido e que depois aceleraram o ataque contra a equipe demais, pontuando aí o maior erro do time.

No próximo sábado (26), a Argentina enfrentará o México, às 16h.