Mesmo vaiado por parte dos torcedores do Flamengo, Gabigol marca golaço e beija escudo do time inúmeras vezes

Genteeee, esse clássico carioca que rolou lá no Maracanã rendeu e muito, hein? Confesso que não sou tão fã de futebol, mas segundo as minhas fontes, aka meus amigos, parece que o atacante Gabigol viveu os extremos na relação com a torcida do Flamengo.

O agora camisa 99 do Flamengo foi xingado por metade da torcida do Flamengo assim que entrou em campo. Mas acabou sendo aclamado pela torcida, depois de fazer a goleada histórica de 6 a 1 sobre o Vasco. Aí, os flamenguistas foram ao delírio: “O Gabigol voltou!” foi o grito da arquibancada. Essa foi a primeira atuação dele em campo depois do polêmico episódio em que apareceu com a camisa do Corinthians em casa.

Gabigol entrou em campo já no segundo tempo do clássico contra o Vasco e o Rubro-Negro estava na frente por 5 a 1. Ele substituiu Pedro aos 34 minutos e, com a 99 nas costas, foi massacrado por xingamentos por boa parte da torcida que estava no setor Norte do Maracanã.

“Ô Gabigol, vai se f…! O meu Flamengo não precisa de você!” – Parte da torcida do Flamengo

O jogador também recebeu vaias da torcida quando foi bater um escanteio próximo à torcida do Fla.