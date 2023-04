Mesmo com polêmicas, Globo renova contrato de Patrícia Poeta

A apresentadora do ‘Encontro’ ganha cerca de 400 mil reais mensais e deve ficar no ar, no mínimo, até o mês de abril de 2026.

Amores, e não é que a MC Melody estava certa quando cantava a música “fale bem ou fale mal, mas falem de mim”? Digo isso pois, mesmo com as diversas polêmicas que a apresentadora do programa ‘Encontro’, Patrícia Poeta, tem se envolvido, desde que assumiu o comando da atração matutina, de acordo com o colunista André Romano, a apresentadora teve o seu contrato renovado pela TV Globo. Ao que tudo indica, as polêmicas de Patrícia acabaram trazendo um resultado positivo para os números da emissora, já que além de pagar cerca de 400 mil reais por mês para a jornalista apresentar o programa que foi criado por Fátima Bernardes, em 2012, provavelmente, ela contará com a sua prestação de serviço até o mês de abril de 2026. Além de Patrícia, outros grandes nomes da TV tiveram seus contratos renovados, como: Pedro Bial, Sandra Annenberg, William Bonner, Renata Vasconcellos, Tadeu Schmidt, Fátima Bernardes e Maju Coutinho.