Melody alfineta Anitta em live: “Já já tô te passando, amiga”

Cantora comemora a subida rápida nos charts com a música ‘Pipoco’ de Ana Castela

Melody, amiga, vai devagar, viu? A senhora é parte do feat, ‘Pipoco’ não é sua, e sim de Ana Castela, só organizando esse cabaré. Na live de Anitta e Filipe Ret de lançamento do mais novo trabalho entre os dois, Melody não deixou de alfinetar a poderosa e ainda investe que um dia será maior que a girl from Rio.

“Gente, minha música está no top 4 do Spotify. Calma, já já tô te passando amiga, minha música tá no top 12 na global”, escreveu Melody nos comentários da live.

A cantora já tinha comentado que queria passar Anitta com suas músicas e que um dia será maior que o cristal brasileiro, mal ela sabe que para isso tem muito mato ainda para capinar, como a funkeira fez com sua carreira fora do Brasil.