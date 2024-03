“Melhoro com as críticas”, disse Luísa Sonza sobre alfinetada em repórter no Lollapalooza

Amoreees, a Luísa Sonza se manifestou a alfinetada que deu no repórter Guilherme Guedes antes de seu show no Lollapalooza 2024 na tarde desta sexta-feira (22). O que aconteceu foi que o repórter do Multishow aguardava uma entrevista com a cantora antes da sua apresentação. Então, Luísa chegou até ele e falou assim:

“Você que falou que eu gritava. Ele falou que eu e a Demi [Lovato] gritávamos. Vai ver eu gritando muito mais ainda”.

A fala da artista para Guedes foi transmitida ao vivo e repercutiu muito nas redes sociais, dividindo opiniões sobre o ocorrido.

“É óbvio que eu escuto [as críticas]”, diz a cantora em entrevista ao g1. “Eu vejo as críticas e melhoro com elas.”

Essa alfinetada de Sonza foi por causa de um comentário feito pelo repórter no ano passado. No festival do The Town, Luísa fez uma participação no show da cantora Demi Lovato.

Na época, o repórter disse que as duas fizeram uma batalha de gritos durante a apresentação.

“Por mais que [as críticas] não venham de uma forma construtiva, eu tenho humildade de falar: ‘puta, a pessoa quis me ferrar aqui, mas tem um fundo de verdade'”, diz a cantora.