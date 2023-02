Mel Maia tem carro roubado e pede: “Devolva”

Atriz usou as redes sociais para fazer um apelo pedindo pela devolução dos itens levados junto com o carro

Nossa atriz, musa da novela das 19h, usou as redes sociais para pedir pela devolução do seu carro e dos itens levados junto dele em uma ação de roubo. Mel Mais estava junto dos seus pais e do seu namorado, Mc Daniel, quando foram roubados.

“Os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo”, disse ela nos stories.

Mel ainda pediu pela devolução dos itens. “Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor!”, dispara.