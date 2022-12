Mel Maia e Mc Daniel desmentem boatos sobre término

A atriz e o cantor surgiram juntos em vídeo que pipocou nas redes sociais

Mais uma vez, Mel Maia e Mc Daniel surgiram no meu círculo de fofocas para desmentir os boatos de término na relação. Os dois já tinham passado por altos e baixos na semana passada, mas agora apareceram juntos e disseram que isso é tudo culpa da mídia, afinal eles continuam juntos.

“Só essa semana já terminaram com a gente, já reataram, já rezaram para trairmos, já jogaram todas as pragas, mas acontece”. escreveu Mc Daniel no post de Mel.

Daniel ainda comentou em uma live que se eles estão juntos é porque se amam. “Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso”, disparou.