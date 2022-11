Meghan Markle quebra protocolo real e incentiva americanos a votarem

De acordo com as normas da Coroa Britânica, a Família Real deve manter silêncio sobre as eleições

Faz um tempo já que Meghan Markle decidiu não viver as amarras da Coroa Britânica, não? Ela e o seu maridão, Príncipe Harry, vivem quebrando protocolos e vivem a vida como bem entendem. Meghan publicou uma foto usando um adesivo escrito “eu votei”, lembrando que de acordo com as normas a realeza deve manter silêncio no período eleitoral. “Hoje é dia de eleição nos EUA! Hora de sair e votar […] Envie uma mensagem para encontrar seu local de votação e certificar-se de que está pronto para votar”, disse o comunicado. Junto a foto, Meghan ainda deu dicas para os eleitores levarem seus documentos para conseguirem escolher seus candidatos e se informarem sobre suas escolhas em sites não-partidários. Mesmo renunciando às funções reais em janeiro de 2020, Meghan e Harry seguem com seus títulos.