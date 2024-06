Média de idade dos Sugar Daddies do MeuPatrocínio é de 35 anos

Velho da lancha? Que nada! Dados fornecidos pela plataforma pioneira em relacionamentos Sugar no Brasil, o MeuPatrocínio, revelaram que a média de idade desses homens, chamados de Sugar Daddies, é de 35 anos. Além disso, o levantamento também identificou quais são os estados que mais concentram esses homens ricos.

Segundo Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma, a popularização do tema gera os estereótipos conhecidos hoje, levando as pessoas a associarem a imagem do Sugar Daddy apenas a alguém de idade avançada. “A ideia de que uma pessoa precisa ser mais velha para ter riqueza suficiente para ser um Sugar Daddy alimenta esses mitos. A verdade é que existem muitos outros caminhos para o sucesso, como os tech milionários, pessoas que enriqueceram graças à tecnologia, e também aqueles que já nasceram em berço de ouro e conseguem manter os negócios prosperando. Vale lembrar que não basta ser bem-sucedido; para ser um Sugar Daddy, é necessário ser emocionalmente maduro, educado e culto”, explicou.

Sugar Daddy não é um ‘tiozão’

Atualmente, o MeuPatrocínio conta com quase 16 milhões de usuários, dos quais 2 milhões são Sugar Daddies. Tivemos acesso a média de idade desses homens ricos, que é de 28 a 36 anos, com maior concentração em torno dos 35 anos. Os dados foram divulgados nesta semana, após a realização de um novo levantamento para identificar o público que mais acessa a plataforma.

Ainda de acordo com a pesquisa, a maior parte dos Sugar Daddies do site está localizada nos estados de São Paulo, com 424.389; Rio de Janeiro, com 181.202; e Minas Gerais, com 154.098.

“Nosso trabalho é esse: desmistificar a ideia do ‘velho da lancha’, pois sim, eles existem, mas não são a maioria em nossa plataforma. Esses jovens desfrutam desse estilo de vida luxuoso e entendem a importância de oferecer o mesmo para as Sugar Babies, suas namoradas, esposas etc. Eles não só proporcionam experiências inesquecíveis, como também se dedicam a ser bons mentores, pois sentem prazer em ver suas parceiras prosperarem tanto na vida pessoal quanto na profissional”, finalizou o especialista.