“Me sinto mal por eles”, dispara Dania após eliminação de Guimê e Sapato do BBB

Participante foi vítima de importunação sexual na festa do líder que aconteceu essa semana e a produção tomou as rédeas do reality

Vocês pensaram que não ia acontecer nada com Guimê e Sapato? Jamais! A produção tomou as rédeas e expulsou os dois do reality após a importunação na festa do líder. Dania Mendez foi chamada no confessionário após a despedida dos brothers e disse se sentir mal por eles. “Porque sei que são boas pessoas. Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação”, disse ela aos prantos. A produção ainda reforçou que a decisão foi deles e não dela diante da expulsão dos dois brothers do reality da Globo. Essa edição está quente, hein? E eu não passo pano para ninguém!