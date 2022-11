“Me chame de qualquer coisa, menos de mentirosa”, dispara Liziane após bafafá

O nome da ex-Fazenda foi parara na boca do povo após ela dormir com o ex-marido de Jojo Todynho e dar nota 7 para o sexo com o militar

Liziane não ficou calada ao ver que seu nome estava na boca do povo. Minhas mana aprecisam concordsar comigo qiue o nome dela estaria mesmo entre os mais comentados, afinal ela disse que dormiu com o ex de Jojo Todynho, Lucas Souza e ainda deu nota 7 para o sexo com o militar. A ex-Fazenda usou as redes sociais para desabafar e disse não aceitar ser chamada de mentirosa. “Me chame de qualquer coisa menos de mentirosa, E eu tenho prova, porém por respeito a quem já foi muita exposta nessa história sem precisar por enquanto meus prints e VÍDEO que prova quem tá mentindo, vão ficar aqui guardadinhos”, escreveu. E não parou por aí, porque ela ainda disse que aprendeu a lição. “Aprende Gutierrez; aprende!!!! Falar fatos e/ou o que se pensa realmente não vale a pena!!!”, disse. Vou aprender a fazer papel de sofrida do Instagram pra ver se algum famosinho vem me defender e me aconselhar tambem!

